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У Запоріжжі назвали перші кроки в реставрації музею на Хортиці

Новость на русском → Київ, Понеділок 19 квітня 2021 10:07
У Запоріжжі назвали перші кроки в реставрації музею на Хортиці Фото: під час обговорення реставрації Хортиці (прес-служба Запорізької ОДА)
Автор: РБК-Україна

У першому етапі дискусійної онлайн-платформи "Хортиця: видатна історія - велике майбутнє" розповіли, з чого почнеться реставрація острова.

Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОДА.

За словами заступниці міністра культури та інформаційної політики Світлани Фоменко, реновація Хортиці стане частиною проекту "Велика реставрація", що, своєю чергою, входить у президентську програму "Велике будівництво".

"Розпочинати варто з великої візії, мрії: як ми разом уявляємо, чим живе острів через п’ять, десять, сто років. Планувати обов’язково необхідно на десятиліття вперед. Чи можливо, аби музей став частиною світового музейного кола, був інноваційним? Це абсолютно реалістично", - вважає кураторка культурних проектів Вероніка Селега.

Учасники дискусії погодились, що Хортиця має бути безбар’єрною, сучасною та пропонувати різні варіанти відпочинку. В тому числі можливість кількаденної зупинки на шляху до моря - це забезпечить фінансову сталість заповідника.

У Запоріжжі назвали перші кроки в реставрації музею на Хортиці

На думку голови Запорізької обласної адміністрації Олександра Старуха, відродження острова - завдання національного масштабу, що потребує спільних зусиль і залучення інвестицій.

"Для нас важливе відродження Музею історії запорозького козацтва. Шість років він не працює, перебуває в аварійному стані. Але завдяки ініціативі Президента Володимира Зеленського з’явилася можливість відновлення Музею. Хортиця - це не локальна пам'ятка, а об’єкт гордості всієї країни", - зазначив він.

Старух також підкреслив важливість налагодження транспортного сполучення. Завдяки тому, що Запорізький міст добудовують за програмою "Велике будівництво", острів буде пов’язаний новою магістраллю з обома частинами міста.

Нагадаємо, цього року в рамках президентської програми "Велике будівництво" стартувала "Велика реставрація". За словами координатора програми, заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, протягом трьох років буде відновлено, відремонтовано і модернізовано 150 пам’яток культури в усіх куточках України.

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