У Запоріжжі маршрутка в'їхала у стовп: 14 пасажирів постраждали, водій втік

В Запоріжжя маршрутний автобус в'їхав у електроопору. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 14 пасажирів.

Про це повідомили у прес-службі поліції Запорізької області.

Інцидент стався в понеділок, 1 лютого, о 19:30 на вулиці Бородинської. При цьому водій після скоєння аварії зник з місця ДТП.

"Працівники поліції встановили, що водій автобуса "Mercedes-Benz 412D" 1987 року народження, здійснюючи регулярні міські пасажирські перевезення, при русі по проїзній частині... виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на електроопору. В результаті аварії 14 пасажирів автобуса з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували в міську лікарню. Після надання медичної допомоги 13 з них відпустили додому", - повідомили в поліції.

Правоохоронці додали, що зараз вживаються заходи по встановленню місцезнаходження водія маршрутки.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Свідків та водіїв, які мають відеозапису даної аварії, просять звернутися в поліцію за телефоном (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 або 102.

Нагадаємо, минулого тижня в Полтавській області перекинувся пасажирський автобус. Тоді постраждали дві людини.

Також повідомлялося, що в Донецькій області на ходу перекинулася маршрутка з пасажирами. У водія стався інфаркт. В результаті ДТП постраждали три людини.