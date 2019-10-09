У Запоріжжі маршрутка в'їхала у вантажівку, є жертви

В Запоріжжі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі і вантажівки, одна людина загинула, ще восьмеро травмовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції в Запорізькій області.

Повідомляється, що аварія сталася 9 жовтня близько 14:20 на вулиці Істоміна в Запоріжжі.

"За попередніми даними, в результаті аварії загинула пасажирка маршрутного таксі, 8 осіб госпіталізовано в лікарню, з них 2 неповнолітніх. В даний час на місці події працює слідчо-оперативна група, проводиться огляд, встановлюються всі обставини і причини ДТП", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що у Львівській області сталося ДТП за участю мікроавтобуса і легкового автомобіля. У результаті аварії травми отримали 6 осіб.

Також повідомлялося, що у Миколаївській області в ДТП загинули двоє співробітників поліції. Аварія сталася поблизу с. Шевченкове Вітовського району. Загинули заступник начальника - начальник кримінальної поліції ГУНП в Миколаївській області полковник поліції Сергій Сидоренко та в. о. начальника Управління протидії наркозлочинності ГУНП підполковник поліції Володимир Илличко.