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У Запоріжжі коронавірусом захворіла дитина

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 20:55
У Запоріжжі коронавірусом захворіла дитина
Ілюстративне фото (РКБ-Україна)

У місті підтверджено 13 випадків зараження

У Запоріжжї коронавірус підтвердили у 8-річної дівчинки, яка є дочкою інфікованого жителя. Про це повідомляє Запорізька міськрада.

Так, дівчинка стала тринадцятим лабораторно підтвердженим випадком в місті.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області лабораторно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом. Так, в області офіційно зафіксовано 14 випадків захворювання.

Крім того, в Житомирській області підтвердили три нових випадки коронавірусу. Контактні особи хворих встановлюються в першочерговому порядку.

Відзначимо, що в Дніпропетровській області від коронавіруса одужали дві людини. Так, в області зафіксовано три випадки успішного лікування від коронавірусу.

Також у Запорізькій області зареєстровано 28 лабораторно підтверджених випадків коронавіруса. Так, за добу коронавірус виявили у шести людей.

Додамо, що станом на ранок 3 квітня в Україні було офіційно підтверджено 942 випадку захворювання коронавірусом.

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