У Запоріжжі побили бійця "Азова", постраждалий перебуває в комі

У Запоріжжі біля торгового центру побили бійці батальйону "Азов", який приїхав у відпустку з зони операції Об'єднаних сил на Донбасі. Потерпілий знаходиться в комі.

Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що вчора ввечері надійшло повідомлення з лікарні про те, що було доставлено жителя Запоріжжя 1991 року народження з травмами голови. На даний момент його стан стабільно важкий, він знаходиться в комі.

Поліція встановила, що біля супермаркету на вулиці Космічній військовий зробив зауваження молодику, який чіплявся до дівчат.

"Це призвело до конфлікту, і агресивний чоловік завдав потерпілому удари по голові, після чого він втратив свідомість. Правопорушник зник з місця події", - йдеться в повідомленні.

Через кілька годин особу нападника було встановлено, ним виявився раніше судимий житель Запоріжжя. В даний час він затриманий, порушено кримінальну справу за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Запорізькій області чоловік з гранатою погрожував перекрити дорогу; його затримали, поліція відкрила кримінальну справу за статтею "хуліганство".