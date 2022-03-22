Запоріжжя готове прийняти до 30 тисяч переселенців, - "Запоріжсталь"

За його словами, у місті створюється чимало прихистків, зокрема, і ресурсами групи Метінвест.

"Метінвест створив 6 локацій, де приймають переселенців, через них пройшло вже понад три з половиною тисячі людей, зараз там проживає до 400 українців. Людям, які добираються до нас з Маріуполя, ми надаємо все необхідне - одяг, харчі, медикаменти, місця, де вони можуть помитися та відпочити", - розповів він.

Також компанія, спільно з обласною та місцевою владою, забезпечила облаштування 2 тисяч додаткових місць для постраждалих. Люди зупиняються тут на пару ночей, й їдуть далі - туди, де безпечніше.

Мироненко також повідомив, що наразі агрегати заводу "Запоріжсталь" перебувають у режимі гарячої консервації, проте компанія розглядає можливість запуску цеху холодного прокату для того, щоб мати змогу забезпечувати продукцією європейських партнерів.

Як відомо, компанія "Метінвест" розгорнула у містах присутності майже 6 тисяч місць для тимчасових переселенців із гарячих точок України.

Тут людей забезпечують усім необхідним, а також надають медичну та психологічну допомогу тим, хто її потребує.

Також, у координації з Фондом Ахметова, компанія створила гуманітарний хаб у Польщі, де збирають європейську допомогу для України.

Перші 80 тонн допомоги уже доставлені у Запоріжжя: її доставляють у ті міста, де вона найбільш необхідна.