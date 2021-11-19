ru ua
Пт, 19 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

В Запоріжжі вакцинуватимуть від коронавірусу в автобусі

Новость на русском →
П'ятниця 19 листопада 2021 19:48
В Запоріжжі вакцинуватимуть від коронавірусу в автобусі Фото: в Запоріжжі вакцинуватимуть від коронавірусу в автобусі (061.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Запоріжжі презентували пункт вакцинації, який облаштували в автобусі. Транспорт курсуватиме по усьому місту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 061.ua.

В автобусі є зони реєстрації, вакцинації й спостереження. Водночас транспорт підтримуватиме комфортну температуру, аби бажаючі щепитися могли зняти верхній одяг.

Фото: в Запоріжжі вакцинуватимуть від коронавірусу в автобусі (061.ua)

"Рішення ухвалили на комісії ТЕБ та НС, а потім у робочому порядку на виконкомі всі погодили. Цей автобус був у резерві. Додаткове фінансування на створення мобільного пункту ми не виділяли, все необхідно взяли у медико-санітарному центрі, мобільні бригади також сформовані", - заявив секретар міськради Анатолій Куртєв.

Зазначається, що автобус курсуватиме по усіх районах міста та у приватному секторі. Щодня він матиме по 3-4 локації, а жителів міста заздалегідь попереджатимуть про його маршрут.

Фото: в Запоріжжі вакцинуватимуть від коронавірусу в автобусі (061.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Запоріжжя Вакцинація
NEWS
Резніков назвав кілька фронтів дестабілізації ситуації в Україні
Резніков назвав кілька фронтів дестабілізації ситуації в Україні
DAILY
Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи