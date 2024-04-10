На Запорожском направлении Нацгвардия забросала гранатами подвалы с россиянами (видео)

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения. Больше всего враг атаковал на Бахмутском и Новопавловском направлениях - оккупанты совершили 29 и 28 атак соответственно.

В частности, как пишут в Институте изучения войны, западнее Кременной продолжаются ожесточенные бои, но российские войска теряют ограниченные позиции из-за постоянных украинских контратак. Российские войска ведут бои за тактические высоты в районе карьера к югу от Кременной.

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