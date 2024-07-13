В Запорожской области водитель насмерть сбил военного и скрылся

"12 июля около 21:35 на улице Богдана Хмельницкого пгт Камышеваха неизвестный водитель автомобиля Toyota Hilux совершил наезд на военнослужащего, когда тот шел по обочине дороги", - говорится в сообщении.

Водитель, не останавливаясь, покинул место происшествия, а военный от полученных травм скончался на месте.

Полицейские прилагают все усилия для розыска автомобиля, имеющего характерные механические повреждения, в частности, отсутствует передний бампер и повреждено левое боковое зеркало.

"Всех, кто мог быть свидетелем происшествия или может предоставить любую информацию о местонахождении автомобиля Toyota Hilux темного цвета с повреждениями, правоохранители просят сообщить по номеру: +38(061)-434-19-16 или 102".