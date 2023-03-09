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В Запорожской области в результате вражеских обстрелов погиб мужчина

Фото: В Запорожской области в результате вражеских обстрелов погиб мужчина (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные обстреляли село Преображенка в Запорожской области и убили местного жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Запорожской области.

"В течение суток россияне нанесли 127 ударов по территории региона по артиллерии и РСЗО, применили "Шахеды". Разрушения подверглись жилищной и гражданской инфраструктуре Запорожского, Пологовского и Васильевского районов", - говорится в сообщении.

Под огнем россиян оказались Камышеваха, Гуляйполе, Орехов, Преображенка, Железнодорожное, Малиновка, Полтавка, Темировка, Гуляйпольское.

Были повреждены жилые дома, территория домовладений, частный транспорт.

"Во время обстрела погиб 50-летний житель Преображенки. Мужчина получил смертельное ранение на территории подворья вражеским осколком в голову", - пояснили в полиции.

Напомним, что российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Запорожской области. Враг выпустил пять ракет.

Ранее сообщалось, что во время ракетной атаки россиян под обстрелом очутились энергетические объекты в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

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