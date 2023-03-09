В Запорожской области в результате вражеских обстрелов погиб мужчина

Российские военные обстреляли село Преображенка в Запорожской области и убили местного жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Запорожской области.

"Во время обстрела погиб 50-летний житель Преображенки. Мужчина получил смертельное ранение на территории подворья вражеским осколком в голову", - пояснили в полиции.

"В течение суток россияне нанесли 127 ударов по территории региона по артиллерии и РСЗО, применили "Шахеды". Разрушения подверглись жилищной и гражданской инфраструктуре Запорожского, Пологовского и Васильевского районов", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Запорожской области. Враг выпустил пять ракет.

Ранее сообщалось, что во время ракетной атаки россиян под обстрелом очутились энергетические объекты в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.