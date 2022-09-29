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В Запорожской области оккупанты выселяли из домов нежелающих "голосовать" на "референдуме"

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожской области оккупанты выселяли из собственных домов тех, кто отказывался участвовать в псевдореферендуме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Анны Маляр.

"В отдельных временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области российские оккупационные администрации прибегли к выселению гражданского населения из собственных домов, которое отказалось голосовать на так называемом "референдуме" относительно присоединения ВОТ Запорожской области в состав РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, по ее словам, по улицам временно оккупированных украинских городов и сел передвигались так называемые "мобильные группы участковых избирательных комиссий" под охраной вооруженных российских военнослужащих, которые, угрожая оружием, вручали всем прохожим "бюллетени" и вносили их в списки участников голосования.

"При этом для создания положительной пропагандистской картинки о добровольном участии граждан временно оккупированных территорий в фейковом "референдуме" освещение т.н. "избирательного процесса" в российских СМИ осуществлялось путем целенаправленного развертывания показательных "медийных участков" и организации работы на них российских политтехнолог предварительно подготовленных и проплаченных коллаборантов", - добавила Маляр.

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Запорожская область