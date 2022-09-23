В Запорожской области горожанам в оккупации присылают предупреждение о "теракте"

Украинцам на временно оккупированных территориях Запорожской области, на фоне проведения фейкового "референдума", приходят сообщения с предупреждением о "теракте".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

Сообщения начали приходить с самого утра на российские сим-карты на фоне начала проведения фейковых "референдумов" по поводу "присоединения к составу России".

В разосланных сообщениях горожанам предлагают вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за информацию о якобы "подготовке теракта" и причастных к этому.

Как отмечают жители, накануне оккупанты приказали им посетить участки для так называемого голосования, угрожая "приездом домой военных на БТРах".