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В Запорожье задержали мужчину, причастного к убийству местного чиновника

Фото: Максим Денщик (facebook.com/maxim.denschik.3)
Автор: Татьяна Степанова

Правоохранители задержали мужчину, причастного к убийству чиновника Запорожского городского совета Максима Денщика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской областной прокуратуры и Национальную полицию Украины.

"При процессуальном руководстве прокуроров Запорожской областной прокуратуры установлено лицо гражданина, который причастен к умышленному убийству должностного лица Запорожского городского совета (ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 11 июня 2024 года утром у подъезда многоэтажки центрального района Запорожья неизвестный стрелял в руководителя одного из департаментов городского совета. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице.

Как отмечается, полицейские допросили более 1500 человек, которые могли быть свидетелями убийства. Отработали видеозаписи почти 140 камер видеонаблюдения, для установления обстоятельств назначен ряд экспертиз.

Масштабная работа продолжалась более двух недель. В результате проведенного комплекса следственно-оперативных мероприятий были установлены двое фигурантов - мужчины 21 и 33 лет, оба - жители других регионов страны.

Один из них задержан в порядке ст. 207 УПК РФ и сообщено о подозрении по факту умышленного убийства (ст. 115 УК Украины). В настоящее время он по решению суда находится под стражей. Другого - объявили в розыск.

 

Фото: в Запорожье задержали мужчину, причастного к убийству местного чиновника (t.me/zap_gp_gov_ua)

Убийство должностного лица Запорожского городского совета

Напомним, 11 июня в Запорожье стреляли из огнестрельного оружия в местного чиновника. Он скончался в больнице.

Как сообщили РБК-Украина источники в правоохранительных органах, речь идет о Максиме Денщике. СМИ пишут, что он недавно занимал должность директора департамента правового обеспечения Запорожского городского совета, но в мае был временно отстранен от исполнения обязанностей на время проведения служебного расследования.

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Запорожье