RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

В Запорожье в результате авиаудара погиб 15-летний парень: его семья получила ранения

Фото: россияне убили ребенка в Запорожской области (brovary.net.ua)
Автор: Карина Левицкая

В результате авиаудара по селу Новояковлевка в Запорожье погиб 15-летний парень. Ранения получили его младшие брат и сестра, родители и еще двое мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По данным Федорова, враг дважды атаковал село Новояковлевка Запорожского района. По предварительной информации оба удара были нанесены ФАБами.

В результате обстрела погиб 15-летний парень, его 12-летний брат, 8-летняя сестра, а также их родители - 40-летний папа и 36-летняя мать - ранены.

Пострадали также и двое мужчин - 41 и 51 лет. Как заверил глава ОВА, пострадавшим сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Дом семьи разрушен. Изуродованы и дома, расположенные рядом", - добавил он.

Атака на Запорожье 10 августа

Вечером 10 августа около 18:00 российская армия нанесла удар по Запорожью. По данным главы областной военной администрации Ивана Федорова, по городу выпустили две авиабомбы.

Один из вражеских ударов пришелся на Центральный автовокзал, в результате чего здание подверглось серьезным разрушениям. Другая бомба попала в помещение клиники Запорожского медицинского университета.

Федоров обнародовал видео момента атаки. По информации спасателей, пострадали по меньшей мере 20 человек. Одного из них пришлось деблокировать из-под завалов.

На происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Подробнее о реакции главы государства - читайте в материале РБК-Украина.

Заметим, что по состоянию на 12 августа количество пострадавших возросло до 24 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВойна России против Украины