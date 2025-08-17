ua en ru
Вс, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Запорожье в результате авиаудара погиб 15-летний парень: его семья получила ранения

Запорожье, Воскресенье 17 августа 2025 21:37
UA EN RU
В Запорожье в результате авиаудара погиб 15-летний парень: его семья получила ранения Фото: россияне убили ребенка в Запорожской области (brovary.net.ua)
Автор: Карина Левицкая

В результате авиаудара по селу Новояковлевка в Запорожье погиб 15-летний парень. Ранения получили его младшие брат и сестра, родители и еще двое мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По данным Федорова, враг дважды атаковал село Новояковлевка Запорожского района. По предварительной информации оба удара были нанесены ФАБами.

В результате обстрела погиб 15-летний парень, его 12-летний брат, 8-летняя сестра, а также их родители - 40-летний папа и 36-летняя мать - ранены.

Пострадали также и двое мужчин - 41 и 51 лет. Как заверил глава ОВА, пострадавшим сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Дом семьи разрушен. Изуродованы и дома, расположенные рядом", - добавил он.

Атака на Запорожье 10 августа

Вечером 10 августа около 18:00 российская армия нанесла удар по Запорожью. По данным главы областной военной администрации Ивана Федорова, по городу выпустили две авиабомбы.

Один из вражеских ударов пришелся на Центральный автовокзал, в результате чего здание подверглось серьезным разрушениям. Другая бомба попала в помещение клиники Запорожского медицинского университета.

Федоров обнародовал видео момента атаки. По информации спасателей, пострадали по меньшей мере 20 человек. Одного из них пришлось деблокировать из-под завалов.

На происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Подробнее о реакции главы государства - читайте в материале РБК-Украина.

Заметим, что по состоянию на 12 августа количество пострадавших возросло до 24 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Война России против Украины
Новости
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия