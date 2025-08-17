В Запорожье в результате авиаудара погиб 15-летний парень: его семья получила ранения

В результате авиаудара по селу Новояковлевка в Запорожье погиб 15-летний парень. Ранения получили его младшие брат и сестра, родители и еще двое мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По данным Федорова, враг дважды атаковал село Новояковлевка Запорожского района. По предварительной информации оба удара были нанесены ФАБами.

В результате обстрела погиб 15-летний парень, его 12-летний брат, 8-летняя сестра, а также их родители - 40-летний папа и 36-летняя мать - ранены.

Пострадали также и двое мужчин - 41 и 51 лет. Как заверил глава ОВА, пострадавшим сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Дом семьи разрушен. Изуродованы и дома, расположенные рядом", - добавил он.