В Запорожье в результате авиаудара погиб 15-летний парень: его семья получила ранения
В результате авиаудара по селу Новояковлевка в Запорожье погиб 15-летний парень. Ранения получили его младшие брат и сестра, родители и еще двое мужчин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.
По данным Федорова, враг дважды атаковал село Новояковлевка Запорожского района. По предварительной информации оба удара были нанесены ФАБами.
В результате обстрела погиб 15-летний парень, его 12-летний брат, 8-летняя сестра, а также их родители - 40-летний папа и 36-летняя мать - ранены.
Пострадали также и двое мужчин - 41 и 51 лет. Как заверил глава ОВА, пострадавшим сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.
"Дом семьи разрушен. Изуродованы и дома, расположенные рядом", - добавил он.
Атака на Запорожье 10 августа
Вечером 10 августа около 18:00 российская армия нанесла удар по Запорожью. По данным главы областной военной администрации Ивана Федорова, по городу выпустили две авиабомбы.
Один из вражеских ударов пришелся на Центральный автовокзал, в результате чего здание подверглось серьезным разрушениям. Другая бомба попала в помещение клиники Запорожского медицинского университета.
Федоров обнародовал видео момента атаки. По информации спасателей, пострадали по меньшей мере 20 человек. Одного из них пришлось деблокировать из-под завалов.
На происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Подробнее о реакции главы государства - читайте в материале РБК-Украина.
Заметим, что по состоянию на 12 августа количество пострадавших возросло до 24 человек.