В Запорожье грузовик влетел в продуктовый магазин: есть пострадавшие (фото)

Как сообщалось, на Прикарпатье произошло масштабное ДТП с участием внедорожника и микроавтобуса. В результате аварии госпитализированы 13 человек.

Также ранее в Днепре произошло смертельное ДТП с автомобилем BMW. В аварии погибла 10-летняя девочка и есть пострадавшие.

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