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В Запорожье грузовик влетел в продуктовый магазин: есть пострадавшие (фото)

Запорожье, Воскресенье 16 марта 2025 12:59
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В Запорожье грузовик влетел в продуктовый магазин: есть пострадавшие (фото) Фото: в Запорожье грузовик влетел в продуктовый магазин, есть пострадавшие (zp.dsns.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожье произошла авария с участием грузовика. Машина врезалась в продуктовый магазин, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Запорожской области.

Так, в 15:10 произошло ДТП в одном из районов областного центра.

"Грузовой автомобиль "ГАЗ" въехал в продуктовый магазин. В результате происшествия случайный прохожий и продавщица получили травмы. Водитель не пострадал", - говорится в сообщении.

Фото с места аварии в Запорожье (zp.dsns.gov.ua)

До прибытия подразделений ГСЧС одного из пострадавших доставили в медицинское учреждение.

"Спасатели с помощью мягких носилок перенесли травмированную женщину в карету скорой, которую госпитализировали в больницу. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование", - добавили спасатели.

Как сообщалось, на Прикарпатье произошло масштабное ДТП с участием внедорожника и микроавтобуса. В результате аварии госпитализированы 13 человек.

Также ранее в Днепре произошло смертельное ДТП с автомобилем BMW. В аварии погибла 10-летняя девочка и есть пострадавшие.

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