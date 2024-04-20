В Запорожье произошло ДТП: начался пожар, есть жертвы и раненые

"20 апреля в 05:35 поступило сообщение о ДТП в одном из районов Запорожья", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что произошло столкновение двух легковых автомобилей Nissan X-Trail и Audi, в результате чего один из них загорелся.

"Спасатели ликвидировали возгорание легковушки Audi на площади 5 кв.м. На месте ДТП погибли 2 человека, еще двое пострадали", - добавили в ГСЧС.

Новость дополняется...