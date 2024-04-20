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В Запорожье произошло ДТП: начался пожар, есть жертвы и раненые

Фото: в Запорожье произошло ДТП с пострадавшими 20 апреля, есть жертвы (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Наталия Гурковская

20 апреля в Запорожье произошло ДТП, в котором один из автомобилей загорелся. Погибли люди, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области.

"20 апреля в 05:35 поступило сообщение о ДТП в одном из районов Запорожья", - говорится в сообщении.

 

Прибывшие на место спасатели выяснили, что произошло столкновение двух легковых автомобилей Nissan X-Trail и Audi, в результате чего один из них загорелся.

"Спасатели ликвидировали возгорание легковушки Audi на площади 5 кв.м. На месте ДТП погибли 2 человека, еще двое пострадали", - добавили в ГСЧС.

Новость дополняется...

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ДТПЗапорожье