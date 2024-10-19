В Запорожье сотрудник ТЦК стрелял в воздух из-за конфликта с гражданином

Сообщается, что сегодня егодня в Коммунарском районе военнослужащиие ТЦК и СП совместно с представителями Национальной полиции Украины проводили мероприятия оповещения. Во время этих процессов между ними и жителем Запорожья произошла конфликтная ситуация, в ходе которой военнослужащий произвел выстрел в воздух.

В публикации говорится, что представители Коммунарского РТЦК и СП обратились к мужчине с просьбой предоставить для проверки военно-учетный документ. Однако у гражданина не было его с собой. В этой связи ему было предложено добровольно приехать в РТЦК для уточнения данных. Однако вместо выполнения законного требования, мужчина начал нецензурную брань, унижая честь и достоинство военнослужащих. После этого он начал звать прохожих на помощь.

"Конечно, нашлись желающие помочь. Несколько мужчин попытались применить физическую силу к военнослужащему. После чего военный в целях самообороны предупредил о совершении им выстрела и произвел выстрел вверх из не боевого личного оружия, соблюдая все меры безопасности предусмотренные в этих случаях", - сообщили в Запорожский ОТЦК.

В настоящее время назначено служебное расследование и проводятся следственные действия.

Дополнительно в посте украинцам напомнили, какие документы необходимо иметь при себе.