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В Запорожье сотрудник ТЦК стрелял в воздух из-за конфликта с гражданином

Суббота 19 октября 2024 21:53
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В Запорожье сотрудник ТЦК стрелял в воздух из-за конфликта с гражданином Фото: представитель ТЦК произвел предупреждающий выстрел в воздух (facebook.com/ZaporizkiyOblTCKtaSP)
Автор: Эдуард Ткач

В Запорожье, 19 октября, сотрудник ТЦК произвел выстрел в воздух. Это произошло из-за конфликта с местным, поскольку у мужчины не было военно-учетных документов и он обругал военных.

Передает РБК-Украина со ссылкой на пост Запорожского областного ТЦК и СП в Facebook.

Сообщается, что сегодня егодня в Коммунарском районе военнослужащиие ТЦК и СП совместно с представителями Национальной полиции Украины проводили мероприятия оповещения. Во время этих процессов между ними и жителем Запорожья произошла конфликтная ситуация, в ходе которой военнослужащий произвел выстрел в воздух.

В публикации говорится, что представители Коммунарского РТЦК и СП обратились к мужчине с просьбой предоставить для проверки военно-учетный документ. Однако у гражданина не было его с собой. В этой связи ему было предложено добровольно приехать в РТЦК для уточнения данных. Однако вместо выполнения законного требования, мужчина начал нецензурную брань, унижая честь и достоинство военнослужащих. После этого он начал звать прохожих на помощь.

"Конечно, нашлись желающие помочь. Несколько мужчин попытались применить физическую силу к военнослужащему. После чего военный в целях самообороны предупредил о совершении им выстрела и произвел выстрел вверх из не боевого личного оружия, соблюдая все меры безопасности предусмотренные в этих случаях", - сообщили в Запорожский ОТЦК.

В настоящее время назначено служебное расследование и проводятся следственные действия.

Дополнительно в посте украинцам напомнили, какие документы необходимо иметь при себе.

  • для призывников - удостоверение о приписке к призывному участку
  • для военнообязанных - военный билет или временное удостоверение военнообязанного;
  • для резервистов - военный билет.

Напомним, вчера в ТЦК заявили, что украинцы должны привыкать к мерам оповещения в публичных местах, которые проводит территориальные центры комплектования совместно с правоохранительными органами. В частности, об этом в эфире телемарафона сказала Лариса Козак, офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского ТЦК и СП.

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