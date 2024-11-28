В Запорожской области российские военные расстреляли пятерых украинских пленных
В Запорожской области российские военные расстреляли пятерых украинских военнопленных. Происшествие случилось вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
По предварительным данным, 24 ноября вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района, в зоне активных боевых действий, военнослужащие армии РФ расстреляли пятерых украинских защитников из шести, которые были взяты в плен.
Правоохранители установили подразделение российской армии, военнослужащие которого проверяются на причастность к этому преступлению. В распоряжении следователей также есть видеозапись, зафиксировавшая момент расстрела.
Запорожская областная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В Офисе генпрокурора подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Недавно стало известно, что российские захватчики расстреляли пятерых пленных военнослужащих ВСУ на Покровском направлении.
Ранее сообщалось, что российские военные расстреляли пять украинских военнопленных недалеко от Угледара.
Кроме того, на Покровском направлении кафиры расстреляли двух украинских воинов. Их взяли в плен, а затем казнили.
Также в начале ноября омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что россияне, вероятно, расстреляли двух украинских военнопленных в Курской области .
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