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В Запорожье двое предателей планировали взорвать бойцов "Азова", СБУ предотвратила теракт

Понедельник 07 июля 2025 10:49
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В Запорожье двое предателей планировали взорвать бойцов "Азова", СБУ предотвратила теракт Иллюстративное фото: в Запорожье двое предателей планировали взорвать бойцов "Азова", СБУ предотвратила теракт (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Запорожье двое вражеских агентов готовили подрыв бойцов 12-й бригады спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

"Как установило расследование, по заказу ФСБ фигуранты должны были заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под служебное авто "Азовцев", воюющих на передовой", - пишет СБУ.

"Заказ" ФСБ выполняли двое агентов, которые уже неоднократно отбывали наказание за разбой и наркоторговлю. В поле зрения врага предатель попали через жену одного из них, которая проживает во временно оккупированном Бердянске и работает на врага.

Фото: в Запорожье двое предателей планировали взорвать бойцов "Азова", СБУ предотвратила теракт (t.me/SBUkr)

"По инструкции российской спецслужбы агенты собственноручно изготовили СВП, а затем отследили авто украинских воинов. Кроме этого, фигуранты должны были установить на месте запланированного теракта скрытую камеру с онлайн-трансляцией для ФСБ", - рассказывает СБУ.

Благодаря камере российские спецслужбы планировали отследить прибытие военных к своему автомобилю, чтобы активировать в этот момент СВП.

Агенты были разоблачены заблаговременно. Во время обысков изъято СВП, дополнительные компоненты для изготовления новых взрывчаток, а также телефоны.

Что грозит

СБУ сообщила о подозрении двум агентам по статьям:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения;
  • ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 263 - незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Фигурантам грозит пожизненное.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ разоблачила 48-летнего лаборанта харьковского университета, который готовил теракты в городе.

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Служба безопасности Украины Запорожье
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