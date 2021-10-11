Без запису і реєстрації. У МОЗ відзвітували про хід вакцинації на пошті

Скільки українців вакцинували на пошті

Першу дозу вакцини отримали 8 832 пенсіонери, другу дозу - 4 265 пенсіонерів.

Також у цих пунктах продовжилася вакцинація працівників самої Укрпошти. За четвер-суботу першу дозу отримали 326 співробітників, другу - 49.

Як можна зробити щеплення у відділенні Укрпошти

Вакцинуватися в них можуть всі охочі - для цього потрібно просто зайти у відділення Укрпошти, де проводить щеплення мобільна бригада, і без попереднього запису чи реєстрації отримати щеплення.

Із собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код.