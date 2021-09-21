Запаси вугілля на Калуській ТЕЦ вичерпались, - Міненерго

Державна Калуська ТЕЦ (Івано-Франківська область) залишилася без вугілля через брак коштів на його закупівлю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики України.

За даними міністерства, на ТЕЦ зовсім відсутній запас вугілля. При цьому, нормативи Міненерго передбачаються що на складах ТЕЦ має бути не менше 33,9 тис. тонн.

Нагадаємо, наприкінці серпня Калуська ТЕЦ була вимушено зупинена через відсутність вугілля. Причина - дефіцит коштів на його закупівлю. Так тариф на електроенергію ТЕЦ не покриває мінімальної собівартості виробництва.

Справа в тому, що цінові обмеження в Бурштинському енергоострові не переглядалися з 2019 року і залишаються на рівні нижче мінімальної собівартості.

В вересні керівництво державної ТЕЦ звернулося до НКРЕКП і Кабміну з проханням підняти цінові обмеження хоча б до рівня собівартості, щоб мати можливість закуповувати вугілля.