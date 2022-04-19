Запаси Бундесвера вичерпалися. Берлін дозволив продавати зброю Україні, - Шольц

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus .

У федеральному уряді відзначили посилення обороноздатності України спільними зусиллями Заходу. За словами Шольца, постачання Німеччини не відрізнялися від допомоги союзників.

"Мета полягала в тому, щоб надати знайоме озброєння, що можна відразу застосовувати. Спершу Бундесвер постачав зброю із власних запасів, але вони вичерпані. Тому Україні дозволили купувати зброю в німецької військової промисловості", – заявив канцлер.

Окрім того, Шольц прагне завадити перемозі Росії у війні. Він закликав РФ негайно припинити обстріли міст і вивести війська з України.