Головокружение от неудачи. Российская теннисистка шокировала селфхармом в корте: видео

27-летняя спортсменка из РФ драматически проиграла колумбийке Камиле Осорио Серрано. В третьем сете нейтралка вела 5:0, но умудрилась проиграть решающую партию (5:7).

Кудерметова сорвалась при счете 5:5. Расстроившись из-за неудачного отрезка, она несколько раз изо всех сил ударила себя ракеткой по голове. Эпизод мгновенно разлетелся сетью на мемы.

Теннисная ракетка для российских теннисистов давно стала средством выпустить пару. Тамошние звезды мужского тура вроде прошлого и современного типа Марата Сафина, Николая Давыденко и Андрея Рублева регулярно ломали инвентарь. Впрочем, селфхарм – сознательное причинение боли себе – новое направление тенниса РФ.

Что известно о Guadalajara Open

Ежегодный турнир в мексиканской Гвадалахаре. В этом году продлится до 15 сентября.

Первый номер посева получила латвийка Елена Остапенко. Россиянка Кудерметова была седьмой сеяной. Победительница Guadalajara Open-2023 Мария Саккари снялась с турнира еще до старта соревнований.

Единственной представительницей Украины в турнире была Ангелина Калинина. Она вылетела в первом же раунде от хозяйки кортов Ренаты Сарасуа. Последняя зачехлила ракетку во втором круге соревнований.