Західні політологи про справу Порошенка: це небезпечна політична історія у час російської ескалації

Екс-радник держсекретаря Сполучених Штатів, директор у справах Європи та Євразії у Раді Нацбезпеки США у 2001-2005 роках Метью Брайза наголошує, що мета Путіна - не дати Україні рухатися на Захід. Для здійснення цього він може використати декілька шляхів, серед них дестабілізація всередині країни.

За його словами, скандал з п'ятим президентом України, лідером "Європейської Солідарності" Петром Порошенком - "якась дивна історія з вугіллям і закупівлями українського уряду".

"Це грає на руку Путіну, бо створює хаос в українському уряді, тисне на Україну й дестабілізує політичну ситуацію в Україні. І якщо Путін може це підтримувати, підтримувати оцей внутрішній тиск в Україні, то, може, політична система в Україні розвалиться, знову, і Україна застрягне на місці, не рухатиметься до НАТО", - сказав Метью Брайза.

"Це, мабуть, найдешевший шлях для Путіна - за найменшу ціну чи коштом значно менш ресурсно витратного шляху, порівняно з власне військовим нападом, досягнути своєї мети і не дати Україні стати членом НАТО. Тож Путін тисне на президента Зеленського, як може, змушуючи його "бачити злочини", - також додав він.

"Але важко повірити, що експрезидент України чинив щось із наміром допомогти донецьким сепаратистам. Неможливо повірити в те, що Порошенко щось робив би, намагаючись посилити підтримуваних Росією сепаратистів у Донецьку. Проте саме так зараз і говорять у Києві. І це надзвичайно сильний тиск на політичну систему, який загрожує всьому: загроза можливого повномасштабного російського військового вторгнення, війська можуть дійти й до Києва", - додав експерт.

Професор кафедри політології НАУКМА, науковий співробітник Інституту зовнішньої політики Школи перспективних міжнародних досліджень Університету Джонса Хопкінса у Вашингтоні, британський та канадський політолог українського походження Тарас Кузьо також наголошує, що Зеленський переслідує Петра Порошенка під час ймовірного вторгнення російських військ. Водночас бізнес-партнер президента Ігор Коломойський, який вкрав близько 6 млн доларів з "Приватбанку", не несе за це покарання в Україні.

"А як щодо кримінальних звинувачень вашому приятелю Коломойському, який вкрав близько шести мільярдів у Приватбанку?" - запитує експерт.

Він також вважає, що справа проти Порошенка - це початок виборчої кампанії Володимира Зеленського.

"Зеленський розпочав президентські вибори 2024 року", - пише Кузьо і додає, що він "прагне усунути Порошенка (другий за популярністю політик), щоб розчистити собі шлях у західно-центральній Україні".

Кузьо застерігає, що Зеленський взявся переслідувати Порошенка у той час, коли Росія нарощує сили на кордоні з Україною. "Коли Росія, можливо, готова вторгнутися в Україну, ДБР Зеленського висуває позов проти Порошенка у "державній зраді" та "фінансуванні терористів", - зазначає Кузьо.

Голова Східноєвропейської програми Безпекового центру "Європейські цінності" та співголова Чесько-українського форуму Давід Стулік додає, що справа Порошенка може розколоти суспільство: "Ця справа стала однією із основних, про яку в Україні говорять. Замість того, щоб думати, як краще захиститись, щоб Росія побоювалась провокацій проти України. Мені здається, суспільство вже поділене цією справою".

Шведсько-американський дипломат Андерс Аслунд нагадав випадки засудження колишніх президентів, для прикладу в корупції звинуватили екс-президентів південної Кореї, Бразилії та Франції. Проте порівнювати ці справи із Порошенком вважає неправильним, адже там засуджували за хабарництво, а не за державну зраду: "Це виглядає як політичне переслідування. Це недобре, особливо зараз, коли Україна може бути атакована Росією".