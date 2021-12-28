Західні політологи про справу Порошенка: це небезпечна політична історія у час російської ескалації
Справа проти Петра Порошенка відкриває для Кремля і Путіна можливість посилити дестабілізацію всередині України і у кінцевому рахунку заблокувати просування України в НАТО. Крім того, небезпечним для України є й те, що керівництво держави зосередило всю увагу на політичній боротьбі, попри реальну загрозу вторгнення російської армії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяви західних політологів.
Екс-радник держсекретаря Сполучених Штатів, директор у справах Європи та Євразії у Раді Нацбезпеки США у 2001-2005 роках Метью Брайза наголошує, що мета Путіна - не дати Україні рухатися на Захід. Для здійснення цього він може використати декілька шляхів, серед них дестабілізація всередині країни.
За його словами, скандал з п'ятим президентом України, лідером "Європейської Солідарності" Петром Порошенком - "якась дивна історія з вугіллям і закупівлями українського уряду".
"Це грає на руку Путіну, бо створює хаос в українському уряді, тисне на Україну й дестабілізує політичну ситуацію в Україні. І якщо Путін може це підтримувати, підтримувати оцей внутрішній тиск в Україні, то, може, політична система в Україні розвалиться, знову, і Україна застрягне на місці, не рухатиметься до НАТО", - сказав Метью Брайза.
"Це, мабуть, найдешевший шлях для Путіна - за найменшу ціну чи коштом значно менш ресурсно витратного шляху, порівняно з власне військовим нападом, досягнути своєї мети і не дати Україні стати членом НАТО. Тож Путін тисне на президента Зеленського, як може, змушуючи його "бачити злочини", - також додав він.
"Але важко повірити, що експрезидент України чинив щось із наміром допомогти донецьким сепаратистам. Неможливо повірити в те, що Порошенко щось робив би, намагаючись посилити підтримуваних Росією сепаратистів у Донецьку. Проте саме так зараз і говорять у Києві. І це надзвичайно сильний тиск на політичну систему, який загрожує всьому: загроза можливого повномасштабного російського військового вторгнення, війська можуть дійти й до Києва", - додав експерт.
Професор кафедри політології НАУКМА, науковий співробітник Інституту зовнішньої політики Школи перспективних міжнародних досліджень Університету Джонса Хопкінса у Вашингтоні, британський та канадський політолог українського походження Тарас Кузьо також наголошує, що Зеленський переслідує Петра Порошенка під час ймовірного вторгнення російських військ. Водночас бізнес-партнер президента Ігор Коломойський, який вкрав близько 6 млн доларів з "Приватбанку", не несе за це покарання в Україні.
"А як щодо кримінальних звинувачень вашому приятелю Коломойському, який вкрав близько шести мільярдів у Приватбанку?" - запитує експерт.
Він також вважає, що справа проти Порошенка - це початок виборчої кампанії Володимира Зеленського.
"Зеленський розпочав президентські вибори 2024 року", - пише Кузьо і додає, що він "прагне усунути Порошенка (другий за популярністю політик), щоб розчистити собі шлях у західно-центральній Україні".
Кузьо застерігає, що Зеленський взявся переслідувати Порошенка у той час, коли Росія нарощує сили на кордоні з Україною. "Коли Росія, можливо, готова вторгнутися в Україну, ДБР Зеленського висуває позов проти Порошенка у "державній зраді" та "фінансуванні терористів", - зазначає Кузьо.
Голова Східноєвропейської програми Безпекового центру "Європейські цінності" та співголова Чесько-українського форуму Давід Стулік додає, що справа Порошенка може розколоти суспільство: "Ця справа стала однією із основних, про яку в Україні говорять. Замість того, щоб думати, як краще захиститись, щоб Росія побоювалась провокацій проти України. Мені здається, суспільство вже поділене цією справою".
Шведсько-американський дипломат Андерс Аслунд нагадав випадки засудження колишніх президентів, для прикладу в корупції звинуватили екс-президентів південної Кореї, Бразилії та Франції. Проте порівнювати ці справи із Порошенком вважає неправильним, адже там засуджували за хабарництво, а не за державну зраду: "Це виглядає як політичне переслідування. Це недобре, особливо зараз, коли Україна може бути атакована Росією".
Як повідомлялось, низка західних та українських дипломатів засудили переслідування проти п’ятого президента Петра Порошенка. Головний меседж, який вони посилають владі у Києві - це повернення до часів Януковича.