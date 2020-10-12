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На західній Україні шахраї підробляли картки резидентів країн Євросоюзу

Україна, Понеділок 12 жовтня 2020 11:32
На західній Україні шахраї підробляли картки резидентів країн Євросоюзу
Фото: обшуки у шахраїв (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Шахраї підробляли ID-картки резидентів країн Євросоюзу. За підроблені документи вони просили від 300 євро.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Група злочинців, в якій були мешканець Рівного і двоє жителів Львівської області, діяла під виглядом агентства з підбору персоналу для роботи в європейських країнах. Для бажаючих влаштуватися на роботу в ЄС вони підробляли ID-картки резидентів країн східної Європи. Комплект документів коштував від 300 євро.

Виготовлення підроблених карток відбувалося у кількох типографіях в оселях у Львові, Дрогобичі та кількох населених пунктах Рівненської області.

СБУ провела обшуки за місцями проживання зловмисників, де виявила чернетки, банківські картки, мобільні телефони, оргтехніку, що використовується для виготовлення фальшивих документів.

Шахраї підозрюються за ч.2 статті 332 (незаконне переправлення осіб через кордон України) та ч.2 статті 358 (підробка, використання або збут документів, печаток і штампів) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила організоване угрупування, яка намагалося сформувати у Прилуках "міськраду". У групу входили 9 осіб.

Також СБУ блокувала діяльність "ботоферми" в Києві, яка фінансувалася з Росії. Її також використовували деякі партії для чорного піару.

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