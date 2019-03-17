На Західному березі Йордану напали на ізраїльських військових, є загиблі

Нападник відібрав зброю у солдата і відкрив вогонь

На Западном берегу Иордана около населенного пункта Ариэль совершенно нападение на пост военных, что привело к гибели 1 человека, еще 2 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Бригадный генерал израильской армии Ронен Манелис рассказал, что нападение произошло в 9:45 по местному времени. На перекрестке Ариэль, предположительно палестинский террорист, совершил нападение на солдата украв его оружие, после чего открыл огонь в сторону мирных жителей и попытался скрыться на автомобиле.

После этого угнав еще одну машину преступник продолжил движение в направлении перекрестка Гитай-Авишар продолжая вести огонь с автомобиля, что привело к ранению 35-летнего гражданского. Всех пострадавших было эвакуировано в больницу Бейлисон.

В то же время агентство Anadolu сообщило, что в Национальном агентстве по чрезвычайным ситуациям заявили о гибели 2 человек, еще 2 получили серьезные ранения.

Напомним, на Западном берегу Иордана авто врезалось в группу израильских военных. Сообщается, что в результате наезда пострадали двое военнослужащих, израильские солдаты открыли огонь по нападавшим, двое из них погибли, еще один получил ранения.