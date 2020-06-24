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На заході України затопило лікарню з хворими на COVID-19, проводиться евакуація

Новини » Надзвичайні події     24.06.2020 - 12:20
На заході України затопило лікарню з хворими на COVID-19, проводиться евакуація
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Шмигаля, затоплення перевершує масштаб 2008 року

Через негоду у місті Галич Івано-Франківської області затопило районну лікарню. Зараз проводять евакуацію хворих, однак є певні ускладнення.

Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

Так, влада проінспектувала рівнинну частину регіону. За словами глави Кабміну, ситуація критична.

"Фактично, затоплення перевершує масштаб 2008 року. Затоплена районна лікарня в місті Галич, проводиться евакуація хворих. Є певні ускладнення через те, що там є захворілі на коронавірус. Далі проінспектуємо гірський район і після обіду проведемо комісію ТЕБ і НС, де будемо ухвалювати необхідні для подолання наслідків стихії рішення", - написав прем'єр.

Нагадаємо, через повені в Івано-Франківській області скасували курсування семи приміських поїздів до ліквідації наслідків негоди.

Як писало РБК-Україна, підтопило понад 200 населених пунктів; за даними рятувальників, в Івано-Франківській області випало 70% місячної норми опадів, що призвело до потужних потоків, які зруйнували дамби, мости і переходи.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України ГідрометцентрІвано-Франківська областьзатоплениеДенис Шмигаль
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