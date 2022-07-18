На заході вдарить спека, а на півночі - дощі: прогноз погоди на завтра

Так, у північній частині України завтра пройдуть короткочасні дощі, місцями - з грозами. Також прогнозується західний вітер - 5-10 м/с.

Температура повітря в західних областях підвищиться до 25-30 градусів тепла. На півночі денна температура складе 19-22 градуси вище нуля. У той же час в східних, центральних і південних регіонах стовпчик термометра покаже 25-26 градусів з позначкою "плюс".

Вночі температура повітря в Україні коливатиметься від +9 до +14 градусів.