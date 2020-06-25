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На заході підтоплено понад 10 лікарень з хворим на коронавірус

Новини » Суспільство     25.06.2020 - 23:36
На заході підтоплено понад 10 лікарень з хворим на коронавірус
Фото: повені на заході (mvs.gov.ua)

Евакуація не проводилась

У західних областях України повені підтопили 11 лікарень. В цих лікарнях перебувають хворі на коронавірус.

Про це заявив глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі "Право на владу".

За його словами, евакуація хворих у лікарнях не проводилася.

"Всього 11 закладів були підтоплені, але евакуація не була потрібна", - сказав Степанов.

Міністр також зазначив, що з лікарні у місті Галич, де лікуються хворі на COVID-19, дійсно проводили евакуацію пацієнтів. Однак це були три породілі.

"Дійсно, в лікарні, яка знаходиться в місті Галич, затоплені приміщення. Ми почали готуватися до евакуації. Були евакуйовані тільки три жінки-породілі. Там перебувають 9 хворих. Але евакуації вони не потребують", - сказав Степанов.

РБК-Україна писало, що через повені на заході України в складній ситуації залишаються 15 районів Івано-Франківської, три райони Закарпатської та один район Львівської областей.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив майже 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повені на заході України.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України повіньКоронавірус
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