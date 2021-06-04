На заході Франції чоловік з викруткою напав на перехожих, четверо постраждалих

На заході Франції в центрі міста Нант чоловік, озброєний викруткою, напав на перехожих. В результаті інциденту чотири людини постраждали.
Про це повідомляє видання Ouest-France.
Озброєний зловмисник спочатку вдарив викруткою в груди чоловіка. Після чого почалася нападати на інших перехожих, цілячись їм в горло.
Зупинити злочинця зміг охоронець одного з магазинів за допомогою балончика зі сльозогінним газом. Разом з перехожими він утримував нападника на землі до прибуття поліції.
Особа затриманого поки не розголошується. Відомо лише, що він народився в 1994 році. Прибулі на місце рятувальники надали допомогу постраждалим. Одного з них госпіталізували.
Нагадаємо, 28 травня у французькому місті Ла-Шапель-Сюр-Ердр озброєний чоловік напав на співробітницю поліції. Вона отримала серйозні травми. Він кілька разів ударив її ножем. Після нападу чоловік зник, забравши її зброю. Для його упіймання була розгорнута масштабна операція з пошуку злочинця, в якій задіяли вертольоти.
Крім того, в квітні в передмісті Парижа у відділенні поліції озброєний двома ножами чоловік напав на одного зі співробітників правоохоронних органів. Тоді померла жінка-поліцейський. Влада заявила, що це теракт.