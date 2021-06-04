На заході Франції чоловік з викруткою напав на перехожих, четверо постраждалих

На заході Франції в центрі міста Нант чоловік, озброєний викруткою, напав на перехожих. В результаті інциденту чотири людини постраждали.

Озброєний зловмисник спочатку вдарив викруткою в груди чоловіка. Після чого почалася нападати на інших перехожих, цілячись їм в горло.

Зупинити злочинця зміг охоронець одного з магазинів за допомогою балончика зі сльозогінним газом. Разом з перехожими він утримував нападника на землі до прибуття поліції.

Особа затриманого поки не розголошується. Відомо лише, що він народився в 1994 році. Прибулі на місце рятувальники надали допомогу постраждалим. Одного з них госпіталізували.