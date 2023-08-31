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Поощряют убийства украинцев: в ОП резко отреагировали на нытье из-за ударов по России

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Отдельные международные организации называют эскалацией удары по территории России. Впрочем, единственная деэскалация возможна только после того, как страна-террорист выведет свои войска.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

"Интеллектуалам" из определенных международных организаций, которые до сих пор не понимают природы войны и продолжают настаивать на том, что неопознанные беспилотники над Россией - это эскалация, давно пора понять очевидное... Реальная деэскалация возможна только после вывода российских войск с суверенной территории другого государства, восстановления действия международного права и уставных принципов ваших собственных организаций, и, наконец, обязательного поражения России", - пишет Подоляк. 

Как отметил советник главы Офиса президента, нытье о якобы "эскалации" из-за ударов по России, является бутафорией и безоговорочной поддержкой агрессии со стороны страны-террориста. Слова о "никаких беспилотников на территории России" являются поощрением к массовым убийствам украинцев. 

"Пожалуйста, не разрушайте свои "международные репутации" окончательно. Начните думать...", - добавил Михаил Подоляк.

"Хлопок" в России

В последние месяцы взрывы в России становятся все более привычным явлением. К примеру, в ночь на 30 августа стало известно об ударах БпЛА по шести областям страны-террориста, в том числе и Псковской.

Как рассказывал представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов, во время атаки на Псков были уничтожены четыре Ил-76, которыми перевозят военных, технику и боеприпасы.

 

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