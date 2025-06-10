"Слишком банальный": подросток назвал мотив убийства матери и сестры в Бельгии

В Бельгии украинский подросток признался в жестоком тройном убийстве. Вот только названный 16-летним парнем мотив настолько банальный, что вызвал сомнения у следствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeMorgen.
Вот уже несколько дней общество обсуждает жестокое убийство двух украинок, матери и дочери, произошедшее в Бельгии. В совершении этого преступления признался 16-летний парень, сын убитой. Однако, прокуратура считает, что истинные причины трагедии гораздо глубже - и продолжает расследование.
Так, в бельгийском городе Хаасроде, что недалеко от Брюсселя, 6 июня в одном из домов были найдены убитыми 46-летняя украинка Лилия и ее 6-летняя дочь Анна. Также была убита семейная собака.
В совершении преступления признался 16-летний сын Лилии.
Подросток заявил, что убил мать и сестру, а затем пытался поджечь дом, имитируя несчастный случай. Сначала он утверждал, что во время трагедии находился в школе, но впоследствии признался в убийстве. Сейчас парень находится в закрытом ювенальном центре в Эверберге.
Прокурор Сара Каллеверт заявила бельгийским СМИ, что подозреваемый назвал причину своего поступка, однако она не убеждает следствие.
"Он озвучил определенный мотив, но он настолько банален, что это вызывает сомнение и требует дальнейшего расследования", - сказала она. "Возможно, речь идет о ссоре из-за карманных денег или школы. Однако такой мотив никак не оправдывает уровень жестокости".
Сейчас следователи выясняют, что именно происходило в сознании парня в момент преступления. Проводятся психологические экспертизы, чтобы выяснить, не имел ли он психических расстройств или признаков патологической агрессии.
Решение о дальнейшей судьбе подростка будет зависеть от результатов экспертиз и судебного процесса.
Семья приехала в Бельгию из Украины, спасаясь от войны. Лилия работала санитаркой в местной больнице. Ее младшая дочь Анна имела порок сердца, но была активной, любила животных и очень скучала по отцу, который остался в Украине и помогал эвакуировать раненых с фронта.
Старшая дочь Лилии, Алина, живет в Ирландии. Она первой узнала о трагедии - брат позвонил ей после убийства, плакал и сказал, что случился пожар. Только потом ей сообщили, что ее родные не выжили, а на телах обнаружили ножевые ранения.
"Это не может быть он. А если и был, значит, что-то очень страшное творилось в его голове", - сказала Алина бельгийским журналистам. - "Моя мама была как солнце. Ее любили все. Она работала, интегрировалась, хотела безопасности для детей. Это не укладывается в голове".
Напомним, МИД поручил посольству Украины в Бельгии взять дело об убийстве украинок на контроль.
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