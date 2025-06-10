"Слишком банальный": подросток назвал мотив убийства матери и сестры в Бельгии

Вот уже несколько дней общество обсуждает жестокое убийство двух украинок, матери и дочери, произошедшее в Бельгии. В совершении этого преступления признался 16-летний парень, сын убитой. Однако, прокуратура считает, что истинные причины трагедии гораздо глубже - и продолжает расследование.

Так, в бельгийском городе Хаасроде, что недалеко от Брюсселя, 6 июня в одном из домов были найдены убитыми 46-летняя украинка Лилия и ее 6-летняя дочь Анна. Также была убита семейная собака.

В совершении преступления признался 16-летний сын Лилии.

Подросток заявил, что убил мать и сестру, а затем пытался поджечь дом, имитируя несчастный случай. Сначала он утверждал, что во время трагедии находился в школе, но впоследствии признался в убийстве. Сейчас парень находится в закрытом ювенальном центре в Эверберге.

Мотив настолько банальный, что прокуратура сомневается

Прокурор Сара Каллеверт заявила бельгийским СМИ, что подозреваемый назвал причину своего поступка, однако она не убеждает следствие.

"Он озвучил определенный мотив, но он настолько банален, что это вызывает сомнение и требует дальнейшего расследования", - сказала она. "Возможно, речь идет о ссоре из-за карманных денег или школы. Однако такой мотив никак не оправдывает уровень жестокости".

Сейчас следователи выясняют, что именно происходило в сознании парня в момент преступления. Проводятся психологические экспертизы, чтобы выяснить, не имел ли он психических расстройств или признаков патологической агрессии.

Решение о дальнейшей судьбе подростка будет зависеть от результатов экспертиз и судебного процесса.

Семейная трагедия: что известно о жертвах

Семья приехала в Бельгию из Украины, спасаясь от войны. Лилия работала санитаркой в местной больнице. Ее младшая дочь Анна имела порок сердца, но была активной, любила животных и очень скучала по отцу, который остался в Украине и помогал эвакуировать раненых с фронта.

Старшая дочь Лилии, Алина, живет в Ирландии. Она первой узнала о трагедии - брат позвонил ей после убийства, плакал и сказал, что случился пожар. Только потом ей сообщили, что ее родные не выжили, а на телах обнаружили ножевые ранения.

"Это не может быть он. А если и был, значит, что-то очень страшное творилось в его голове", - сказала Алина бельгийским журналистам. - "Моя мама была как солнце. Ее любили все. Она работала, интегрировалась, хотела безопасности для детей. Это не укладывается в голове".