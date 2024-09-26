"Заказчик" отказался платить. На Закарпатье переселенец поджег авто ВСУ и Красного Креста

На Закарпатье СБУ и Нацполиция задержали приспешника российских спецслужб, который поджег автомобили ВСУ и Красного Креста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
По данным следствия, 21-летний переселенец из Винницкой области согласился на сотрудничество с российскими кураторами через Telegram в надежде на финансовое вознаграждение.
В течение суток он поджег внедорожник ВСУ и автомобиль Красного Креста. Возгорание он снял на камеру своего смартфона и отправил российскому куратору.
Скриншот с телефона поджигателя авто военных на Закарпатье (СБУ)
Однако денег поджигатель не получил. Вместо этого ему пообещали "рассчитаться" после выполнения еще нескольких поджогов.
Правоохранители задержали парня во время поджога третьего автомобиля. У него изъяли средства поджога и смартфон с доказательствами работы на россиян.
За это преступление задержанному предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Мужчине грозит до 10 лет заключения.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Ивано-Франковской области двух местных жителей в возрасте 15 и 18 лет, причастных к серии поджогов автомобилей, принадлежавших Силам обороны Украины. Молодым людям грозит до 8 лет лишения свободы.
Также мы рассказывали, какое наказание грозит поджигателям автомобилей военных в Киеве и Хмельницкой области, которых недавно разоблачили сотрудники СБУ и Национальной полиции.
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