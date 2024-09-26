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"Заказчик" отказался платить. На Закарпатье переселенец поджег авто ВСУ и Красного Креста

Фото: Задержание поджигателей авто (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

На Закарпатье СБУ и Нацполиция задержали приспешника российских спецслужб, который поджег автомобили ВСУ и Красного Креста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным следствия, 21-летний переселенец из Винницкой области согласился на сотрудничество с российскими кураторами через Telegram в надежде на финансовое вознаграждение.

В течение суток он поджег внедорожник ВСУ и автомобиль Красного Креста. Возгорание он снял на камеру своего смартфона и отправил российскому куратору.

Скриншот с телефона поджигателя авто военных на Закарпатье (СБУ)

Однако денег поджигатель не получил. Вместо этого ему пообещали "рассчитаться" после выполнения еще нескольких поджогов.

Правоохранители задержали парня во время поджога третьего автомобиля. У него изъяли средства поджога и смартфон с доказательствами работы на россиян.

Задержание поджигателя авто (фото – СБУ)

За это преступление задержанному предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества)
  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период)

Мужчине грозит до 10 лет заключения.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Ивано-Франковской области двух местных жителей в возрасте 15 и 18 лет, причастных к серии поджогов автомобилей, принадлежавших Силам обороны Украины. Молодым людям грозит до 8 лет лишения свободы.

Также мы рассказывали, какое наказание грозит поджигателям автомобилей военных в Киеве и Хмельницкой области, которых недавно разоблачили сотрудники СБУ и Национальной полиции.

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