По заказу готовил теракт на юге Украины. СБУ задержала вражеского агента

СБУ и Национальная полиция задержали российского агента, который готовил теракт на юге Украины. Спецоперация в Одессе завершилась изъятием компонентов для изготовления самодельного взрывного устройства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция сорвали новую попытку Российской Федерации осуществить теракт на территории Украины.

В результате спецоперации в Одессе был задержан российский агент, который по заказу ФСБ готовил подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) в южном регионе Украины.

По данным расследования, террористом оказался 20-летний наркозависимый житель Одесской области, которого завербовали российские спецслужбы через Telegram-канал, пропагандирующий "легкие" деньги.

Фото: Служба безопасности Украины

Под руководством ФСБ агент приобрел компоненты для изготовления СВП и планировал замаскировать его под огнетушитель.

Подробности спецоперации

Согласно инструкциям, задержанный должен был оставить взрывчатку по определенному адресу, после чего российские кураторы планировали активировать ее через телефонный вызов.

До того, как совершить теракт, российский куратор поручил агенту выполнить "тестовое" задание - поджечь батарейные и релейные шкафы на стратегическом железнодорожном направлении Одесской области.

Оперативники СБУ и Нацполиции заблаговременно обнаружили злоумышленника, задокументировали его подрывную деятельность и задержали его при попытке уничтожить вещественные доказательства.

Во время обыска у задержанного были изъяты составляющие для изготовления СВП, включая химические компоненты и огнетушитель с мобильным телефоном.

Фото: Служба безопасности Украины

Что грозит

Служба безопасности Украины сообщила задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (покушение на диверсию в условиях военного положения).

Кроме того, планируется дополнительная квалификация его преступлений по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к террористическому акту).

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Одесской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры.