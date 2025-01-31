Заказал убийство бизнесмена. В Полтавской области задержали депутата

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как сообщили источники РБК-Украина в правоохранительных органах, задержанный - депутат Полтавского областного совета от партии "За Майбутнє" Олег Дядик.

По данным следствия, для преступного намерения депутат привлек своего водителя. Он пообещал подчиненному 20 тысяч долларов за ликвидацию владельца местной агрокомпании.

СБУ отмечает, что убийство планировалось на территории местной заброшенной насосной станции. Депутат пригласил туда предпринимателя якобы для обсуждения рабочих вопросов. Киллер должен был накинуть петлю из веревки на шею потерпевшего и задушить его, а затем инсценировать повешение своей жертвы.

Депутат планировал подделать документы на корпоративные права агрокомпании бизнесмена, чтобы стать доверенным лицом.

Следствие установило, что для подготовки убийства фигуранты встречались в тайных местах без камер видеонаблюдения, а общались между собой исключительно "вживую", без какой-либо коммуникации по телефону.

СБУ предотвратила убийство и задержала обоих фигурантов "на горячем", когда они вели бизнесмена на "встречу".





Фото: СБУ задержала депутата, который заказал убийство бизнесмена (ssu.gov.ua)



Депутату и водителю объявили подозрение по ч. 2 ст. 15, чч. 2, 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (организация и соучастие в совершении законченного покушения на умышленное убийство).