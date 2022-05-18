Завтра, 19 травня, на сході та півдні України очікуються дощі. В західних регіонах можливі заморозки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.
У південно-східних областях нашої країни очікується хмарна погода з проясненнями та дощами. Температура вночі складатиме від 5 до 10 градусів, а вдень - від 12 до 17.
На решті території:
"Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень на південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с", - пише пресслужба.
Фото: заморозки на заході й дощі на сході: погода на завтра (facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вже в четвер, погода знову почне теплішати.
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