Заморозки і поривчастий вітер: синоптик попередила про небезпечну погоду

Погода в Україні в найближчі дні буде не дуже комфортною через імовірність заморозків і сильних поривів вітру. Синоптик Наталка Діденко розповіла, які регіони будуть страждати від негоди.

Заморозки можливі в найближчі 2-3 ночі на Півночі, Заході, Центрі та у північно-східних областях України.

"21-го травня в Україні буде переважати волога повітряна маса, періодичні дощі, з проясненнями, яких буде найбільше в центральних областях", - написала синоптик Facebook.

Синоптик уточнила, що треба приготуватися до сильного поривчастого вітру, що буде дути зі швидкістю 5-12 метрів за секунду і сильними поривами в західних і північних областях.

Вночі буде холодно - від +2+7, а на Півдні - від +7 до +13 градусів. Вдень теж не особливо комфортно (+12+18), а на Півдні місцями до +20 градусів.

У Києві 21 травня вночі очікується ясна та суха погода, а ось вдень періодичні дощі. Вночі у столиці буде холодно - від +4 до +7 градусів, а на околицях столиці навіть заморозки. Вдень буде близько +14-ти.

"Надалі - холодні ночі прохолодні дні. Потепління, хоча і невелике, прийде аж на наступному тижні", - резюмувала синоптик.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

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