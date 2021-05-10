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У замку Дракули в Трансильванії відкрили центр COVID-вакцинації

Автор: Даша Харченко

У румунському замку Бран, відомому як замок Дракули, влаштували центр вакцинація проти коронавірусу. Ті, хто отримали щеплення там, отримують"диплом вакцинованого у замку Бран".

Про це повідомили на офіційній сторінці замку у Facebook.

Вакцинація проводиться препаратами виробництва компанії Pfizer та BoiNTech.

Доступ до центру вакцинації не передбачає можливість відвідати замок Дракули. Водночас люди зможуть безкоштовно піти на виставку середньовічних інструментів тортур.

Така ініціатива є частиною заходів уряду, щоб заохотити румунів вакцинуватись.

"Ідея полягала в тому, щоб показати, як людям робили щеплення 500−600 років тому в Європі", - заявив директор із питань маркетингу замку Александру Пріску, передає Reuters.

В уряді країни планують вакцинувати 10 мільйонів людей до вересня. Водночас майже половина румунів не прихильні до щеплень.

Нагадаємо, в Ізраїлі з'ясували, наскільки ефективна вакцина Pfizer від коронавірусу. Це зробили в результаті дослідження.

Крім того, Європейський союз відмовляється від закупівлі вакцини AstraZeneca від коронавірусу. Зокрема, не буде оновлювати контракт на її поставку в другій половині цього року.

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