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Вместо королевской яхты. Британия хочет построить новый разведывательный корабль

Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сегодня, 7 ноября, уточнил намерения правительства по постройке разведывательного корабля для Королевского военно-морского флота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Выступая в парламенте, Бен Уоллес подчеркнул, что приоритет будет отдан закупке многоцелевого корабля наблюдения за океаном вместо королевской яхты.

"Перед лицом незаконного и неспровоцированного вторжения России в Украину и бездумного игнорирования Путиным международных договоренностей, призванных поддерживать мировой порядок, с нашей стороны будет правильно предоставить приоритет обеспечению возможностей, защищающих нашу национальную инфраструктуру", - отметил Воллес.

Постройку новой королевской яхты лоббировал еще в мае 2021 года тогдашний премьер Британии Борис Джонсон. По его словам, новое судно должно было отображать все более весомый статус Британии как крупной и независимой морской торговой нации после Brexit.

Однако построение такого флагманского корабля, стоимость которого выросла уже до 200 млн фунтов стерлингов, подверглась жесткой критике со стороны парламента. Поэтому правительство нового премьер-министра Британии Риши Сунака заявило о намерениях отказаться от этого проекта.

Известно, что королевская яхта должна была быть названа в честь покойного герцога Эдинбургского Филиппа и использоваться для проведения торговых ярмарок, саммитов и дипломатических переговоров. И это тогда, когда один из двух авианосцев Королевского военно-морского флота Великобритании "Принц Уэльский" потерпел в октябре очередную поломку – третью за последние несколько месяцев.

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Великобритания