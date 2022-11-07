Вместо королевской яхты. Британия хочет построить новый разведывательный корабль

Выступая в парламенте, Бен Уоллес подчеркнул, что приоритет будет отдан закупке многоцелевого корабля наблюдения за океаном вместо королевской яхты.

"Перед лицом незаконного и неспровоцированного вторжения России в Украину и бездумного игнорирования Путиным международных договоренностей, призванных поддерживать мировой порядок, с нашей стороны будет правильно предоставить приоритет обеспечению возможностей, защищающих нашу национальную инфраструктуру", - отметил Воллес.

Постройку новой королевской яхты лоббировал еще в мае 2021 года тогдашний премьер Британии Борис Джонсон. По его словам, новое судно должно было отображать все более весомый статус Британии как крупной и независимой морской торговой нации после Brexit.

Однако построение такого флагманского корабля, стоимость которого выросла уже до 200 млн фунтов стерлингов, подверглась жесткой критике со стороны парламента. Поэтому правительство нового премьер-министра Британии Риши Сунака заявило о намерениях отказаться от этого проекта.