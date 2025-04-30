Вместо фотосессии - убийство: в Киеве фотограф из РФ задушил свою модель
В Киеве фотосессия закончилась убийством. Фотограф задушил свою модель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры в Facebook.
Что известно об обстоятельствах убийства в Киеве
Согласно информации прокуратуры, трагедия произошла в помещении фотостудии в Святошинском районе Киева, которую арендовали:
- мужчина - фотограф;
- его сожительница - модель.
"Там они употребляли наркотические средства и алкоголь, оставшись ночевать в студии", - рассказали украинцам.
Уточняется, что "во время такого досуга подозреваемый задушил 21-летнюю женщину".
На утро мертвую модель и ее сожителя рядом обнаружила владелица помещения.
"Отметим, что мужчина, как и его сожительница - граждане РФ, которые на родине находились в розыске", - отметили в прокуратуре.
Место преступления - фотостудия (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Как могут наказать задержанного мужчину
Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры города Киева 28-летнему гражданину РФ было сообщено о подозрении в умышленном убийстве (часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок:
- от 7 лет;
- до 15 лет.
Задержанный правоохранителями мужчина (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Уточняется, что досудебное расследование проводят следователи Святошинского управления полиции города Киева.
В завершение в прокуратуре напомнили, что в соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина:
- не будет доказана в законном порядке;
- установлена обвинительным приговором суда.
Публикация городской прокуратуры (скриншот: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
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