Вместо фотосессии - убийство: в Киеве фотограф из РФ задушил свою модель

В Киеве фотосессия закончилась убийством. Фотограф задушил свою модель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Что известно об обстоятельствах убийства в Киеве

Согласно информации прокуратуры, трагедия произошла в помещении фотостудии в Святошинском районе Киева, которую арендовали:

мужчина - фотограф;

его сожительница - модель.

"Там они употребляли наркотические средства и алкоголь, оставшись ночевать в студии", - рассказали украинцам.

Уточняется, что "во время такого досуга подозреваемый задушил 21-летнюю женщину".

На утро мертвую модель и ее сожителя рядом обнаружила владелица помещения.

"Отметим, что мужчина, как и его сожительница - граждане РФ, которые на родине находились в розыске", - отметили в прокуратуре.

Место преступления - фотостудия (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Как могут наказать задержанного мужчину

Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры города Киева 28-летнему гражданину РФ было сообщено о подозрении в умышленном убийстве (часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок:

от 7 лет;

до 15 лет.

Задержанный правоохранителями мужчина (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Уточняется, что досудебное расследование проводят следователи Святошинского управления полиции города Киева.

В завершение в прокуратуре напомнили, что в соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина:

не будет доказана в законном порядке;

установлена обвинительным приговором суда.

Публикация городской прокуратуры (скриншот: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)