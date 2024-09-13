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Зеленский заявил о недостаточности ракет для ПВО: там, где надо две, применяем одну

Пятница 13 сентября 2024 17:23
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Зеленский заявил о недостаточности ракет для ПВО: там, где надо две, применяем одну Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

У Украины недостаточно ракет для систем противовоздушной обороны. Силам ПВО приходится экономить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время XX ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.

"Вы сказали, что у нас четыре Patriot. Я не могу говорить сколько, но я бы сказал, что их недостаточно, но реальность более положительная, чем официальная информация", - сказал Зеленский.

Он отметил, что системы противовоздушной обороны, в частности, Patriot, NASAMS, IRIS-T, работают, но "желательно, чтобы они работали с ракетами". Ведь их постоянно недостаточно.

"Такой пример, как работают наши ПВОшники: желательно две ракеты по цели, а они, как украинцы, лучше одной, может не придет. Это факт. Но в этом юморе трагедия, потому что ракет недостаточно. Просто недостаточно этих ракет", - подчеркнул президент.

Зеленский также добавил, что 35% всех дронов, которые Россия применяла по Украине, были сбиты с помощью ПЗРК.

По его словам, это свидетельствует о том, что украинские силы ПВО понимают воздушные коридоры, которые использует Россия.

"Хоть она и меняет постоянно направления, но нам известны их коридоры входа в наше государство", - отметил президент.

ПВО для Украины

Напомним, после усиления российских обстрелов Украина обратилась к партнерам с просьбой о дополнительных системах Patriot. Ведь именно эти системы способны сбивать баллистические ракеты.

Германия, США, Румыния и Нидерланды пообещали поставки, а Италия - передачу батареи SAMP-T.

Однако пока известно только о передаче Украине системы Patriot от Германии. Это произошло в начале июля.

Еще один Patriot недавно подарила Украине Румыния.

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