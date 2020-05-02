У заступника голови Житомирської ОДА підтвердили коронавірус

Заступник голови Житомирської обласної ради Сергій Крамаренко захворів коронавірусом. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, в п'ятницю він отримав підтвердження з обласного лабораторного центру.

Зараз Крамаренко знаходиться на самоізоляції. Жодних симптомів хвороби у нього поки немає.

Крім того, він додав, що у всіх осіб, з якими він контактував, найближчим часом візьмуть аналіз і проведуть лабораторні дослідження на наявність коронавирусной інфекції. При цьому він повідомив, що його контактні особи вже повідомлені і знаходяться на самоізоляції.

Поки невідомо, чи є серед них керівництво області.

Нагадаємо, сьогодні в Херсонській області підтвердили 17 нових випадків зараження коронавірусом, серед яких двоє інфікованих медиків. Крім того, в області одужали шість осіб, включаючи чотирьох медпрацівників.

Крім того, в Україні за минулу добу коронавірус підтвердили у 550 осіб. Загальна кількість інфікованих українців перевищила 11 тисяч. Від ускладнень хвороби померли 279 пацієнтів, а 1498 - вилікувалися.