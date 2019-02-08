Заступника голови РДА, який збив патрульну у Києві, звільнили

Чиновника звільнили відповідно до статті 10 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"

Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя председателя Голосеевской райгосадминистрации Юрия Ткаченко, который в нетрезвом состоянии наехал на патрульную полицейскую. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, сразу после сообщения об инциденте Кличко поручил главе Голосеевской райгосадминистрации срочно подать документы, необходимые для увольнения Ткаченко.

"Такие госслужащие, еще и на руководящих должностях работать не должны и не будут! Здесь никаких других мнений нет. Поэтому Ткаченко уволен еще до того, как успел протрезветь", – отметил Кличко.

Сообщается, что поздно вечером в четверг глава Голосеевской РГА Александр Настасенко направил Кличко документы необходимые для снятия Ткаченко с должности. Мэр Киева сразу их согласовал и уволил Ткаченко.

В документе говорится о том, что чиновник уволен согласно статье 10 Закона Украины "О местных государственных администрациях" и учитывая совершение 7 февраля 2019 года резонансного дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, вчера вечером Ткаченко за рулем автомобиля BMW протаранил машины Skoda и Nissan, которые попали в ДТП. Кроме того, в результате инцидента пострадала патрульная, которая оформляла аварию. Ее госпитализировали с переломом ноги. Также за помощью к врачам обратились две женщины, находившиеся в Skoda, им оказали помощь без госпитализации.

РБК-Украина писало, что полиция завела дело на первого заместителя председателя Голосеевской районной государственной администрации Киева Юрия Ткаченко из-за ДТП.