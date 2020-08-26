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Заступник мера Одеси захворів на коронавірус

Автор: Максим Зайченко

Заступник міського голови Одеси Павло Вугельман захворів на коронавірус. Він перебуває вдома на самоізоляції.

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Цю інформацію він підтвердив на своїй сторінці Facebook.

"На жаль, ніхто не застрахований від коронавірусу і позитивний тест днями отримав я. Зараз перебуваю будинку на самоізоляції", - написав Вугельман.

За словами чиновника, медики оцінюють його стан як задовільний.

Нагадаємо, на початку серпня повідомлялося, що у двох заступників міського голови Одеси Геннадія Труханова підтвердили коронавірус.

Після цього міськраду закрили на карантин, однак пізніше Вугельман заявив, що не хворіє на коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що депутат Київської міської ради, голова екологічної комісії Костянтин Яловий заразився на коронавірус.

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