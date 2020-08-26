Заступник мера Одеси захворів на коронавірус

Заступник міського голови Одеси Павло Вугельман захворів на коронавірус. Він перебуває вдома на самоізоляції.

Цю інформацію він підтвердив на своїй сторінці Facebook.

"На жаль, ніхто не застрахований від коронавірусу і позитивний тест днями отримав я. Зараз перебуваю будинку на самоізоляції", - написав Вугельман.

За словами чиновника, медики оцінюють його стан як задовільний.

Нагадаємо, на початку серпня повідомлялося, що у двох заступників міського голови Одеси Геннадія Труханова підтвердили коронавірус.

Після цього міськраду закрили на карантин, однак пізніше Вугельман заявив, що не хворіє на коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що депутат Київської міської ради, голова екологічної комісії Костянтин Яловий заразився на коронавірус.