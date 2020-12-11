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Заступник Авакова захворів на коронавірус

Автор: Даша Харченко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко захворів на коронавірус. Також заразилась його 4-річна донька.

Про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу".

За його словами, хвороба протікає в легкій формі.

"Я третій день перебуваю на самоізоляції, у мене теж діагноз коронавірус. Заразилася моя 4-річна донька. Це дуже небезпечна хвороба, якою може заразитися кожен у найбільш незвичному місці. Ви не знаєте, де ви її можете підхопити. Я його (коронавірус - ред.) переношу в легкій формі і члени моєї сім'ї також", - сказав Геращенко.

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РБК-Україна писало, що в Україні протягом листопада кількість госпіталізацій серед пацієнтів з коронавірусом зросла на 25% в порівнянні з жовтнем. За минулий місяць було госпіталізовано майже 64 тисячі пацієнтів.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 13 371 новий випадок зараження коронавірусом. Одужали майже 14 тисяч пацієнтів.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на початку січня очікується 20-25 тисяч нових випадків COVID-19 в добу.

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