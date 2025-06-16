Покушение на убийство экс-заместителя главы Минздрава: появились новые детали

Правоохранителя и его сообщника обвинили в продаже конфиденциальных данных, которые использовали для подготовки убийства экс-заместителя министра здравоохранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Так, работники ГБР в сотрудничестве с СБУ сообщили о подозрении правоохранителю и его сообщнику - жителю Киева. Они продали конфиденциальную информацию из закрытых баз данных, которую заказчики использовали для подготовки убийства бывшего первого заместителя министра здравоохранения Украины.
История берет начало в октябре 2024 года, когда в столичной больнице после ДТП умерла женщина. В тот день на смене был врач-анестезиолог, который также был первым заместителем министра. Несмотря на тяжелые травмы, знакомые погибшей решили, что в ее смерти виноват именно врач, и запланировали месть - убить его.
Фото: Правоохранителя и его сообщника обвинили в продаже конфиденциальных данных (dbr.gov.ua)
Благодаря своевременному реагированию правоохранителей удалось предотвратить преступление на этапе его подготовки. Во время следствия выяснилось, что один из организаторов получил персональную информацию о враче - место жительства его и его семьи. Эти данные он получил от знакомого правоохранителя, который незаконно слил информацию с ограниченным доступом.
Обоим мужчинам объявили подозрение в несанкционированном сбыте информации с ограниченным доступом. Им грозит до 2 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, следствие продолжается.
В январе СБУ и Нацполиция предотвратили убийство первого заместителя министра здравоохранения Украины и задержали двух сообщников. Двое жителей Киевской области в течение месяцев следили за первым заместителем министра и планировали застрелить его.
Фигуранты долгое время ходили в частный тир и отрабатывали навыки по стрельбе. Впоследствии они начали искать продавца оружия на черном рынке для осуществления замысла.
Злоумышленников задержали во время передачи средств за огнестрельное оружие. Им объявили подозрение по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве.
Напомним, в Черниговском районе задержали 45-летнего вооруженного мужчину. Он угрожал убийством правоохранителям.
Также РБК-Украина писало, что в Одессе на Куликовом поле неизвестный мужчина с ножом напал на сотрудников полиции. Известно о четырех раненых.
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